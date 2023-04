Cent ans après, l'exploit du célèbre chien américain Balto expliqué par son ADN

Balto empaillé au musée d'Histoire naturelle de Cleveland, aux Etats-Unis © - / EUREKALERT!/AFP

Washington (AFP) – Il a sa statue dans Central Parc à New York, un film d'animation à sa gloire, et désormais, une étude scientifique dédiée: l'ADN du chien de traîneau Balto, l'un des canidés les plus célèbres des Etats-Unis, a été analysé 90 ans après sa mort, et apporte un éclairage sur son endurance légendaire.