La Bourse de Paris termine en petite hausse

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a terminé jeudi en petite hausse de 0,23%, après une séance rythmée par des résultats d'entreprises, tant en Europe qu'aux États-Unis, et par la publication de la croissance américaine au premier trimestre, plus faible qu'attendu.

Publicité Lire la suite

L'indice vedette parisien, le CAC 40, a gagné 17,18 points à 7.483,84 points. La veille, il avait reculé de 0,86%, passant sous la barre des 7.500 points pour la première fois depuis mi-avril.

"Malgré un déluge de bons résultats d'entreprises, les marchés européens ont eu du mal à se redresser après les pertes de la veille", a commenté Michael Hewson, analyse de CMC Markets.

La place parisienne a accueilli ce jeudi les publications de nombreuses entreprises, parmi lesquelles Pernod Ricard, TotalEnergies, Sanofi, Schneider Electric ou encore Air Liquide.

Sur le front macroéconomique, l'attention des investisseurs s'est tournée vers la publication du PIB américain pour le premier trimestre. La croissance économique a été sensiblement moindre qu'attendu aux États-Unis sur cette période, à 1,1% en rythme annuel contre 2,6% au quatrième trimestre 2022.

Mais cette publication a également fait ressortir la résistance de la consommation et une inflation plus élevée qu'anticipé, tandis que, parallèlement, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été inférieures aux projections des économistes.

"Le marché attendait un ralentissement économique des États-Unis, devenu désormais plus tangible, mais on n'est toujours pas en négatif. Cela remet au goût du jour l'idée que la Fed (la banque centrale américaine) va arriver doucement à son plateau", c'est-à-dire que l'institution va maintenir un taux directeur élevé un certain temps, avant d'arriver à un éventuel pic dans sa politique de resserrement monétaire, a expliqué Alexandre Drabowicz, analyste d'Indosuez.

Les banques rassurent

Côté banques, les résultats sont "très bons et rassurants", a souligné Alexandre Drabowicz.

A la clôture, BNP Paribas a gagné 1,96% à 58,74 euros, Crédit Agricole 1,26% à 11,06 euros, Société Générale 1,13% à 21,96 euros. L'assureur Axa a lui aussi vu le cours de son action augmenter, avec +0,63% à 29,46 euros.

Parmi les valeurs du jour

TotalEnergies: malgré des prix du gaz et du pétrole en recul début 2023, le géant français de l'énergie a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 12% au premier trimestre, à 5,6 milliards de dollars, ainsi que la vente de ses actifs canadiens dans les sables bitumineux. L'action du groupe a perdu 2,62% à 56,87%.

Schneider Electric: l'équipement électrique français a relevé ses objectifs de bénéfice et de rentabilité annuels pour 2023, fort d'un chiffre d'affaires et d'un carnet de commandes "records" au premier trimestre, alors que les difficultés d'approvisionnement se réduisent. En tête du CAC 40 à la clôture, le cours de son action a augmenté de 3,90%, à 157,84 euros.

© 2023 AFP