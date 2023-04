Boxe: Estelle Mossely, objectif titre mondial et or olympique

Paris (AFP) – A 30 ans, Estelle Mossely vise les plus hauts sommets de la boxe: vendredi, elle défie une Mexicaine dans l'espoir de devenir challenger officiel d'un titre unifié professionnel, avant de prendre le virage des Jeux olympiques pour aller chercher l'or à Paris.

Publicité Lire la suite

"Je sais que ce sont mes deux plus grosses années qui ont commencé", a-t-elle dit jeudi à l'AFP depuis Douchanbé, au Tadjikistan, à la veille d'affronter la redoutable Mexicaine Magali "Tormenta" (la tempête) Rodriguez, neuf fois vainqueur avant la limite en 22 victoires professionnelles (pour trois nuls et six défaites).

En cas de victoire, Mossely, championne olympique en 2016 à Rio, deviendrait la challenger officielle pour le titre réunifié (WBA-WBC-WBO-IBF) des super-légers (63kg).

Elle affronterait alors la gagnante du championnat du monde programmé le 20 mai entre l'Anglaise Chantelle Cameron, tenante du titre, et l'Irlandaise Katie Taylor.

Pour se donner cette chance, Mossely a pris elle-même les choses en main. Championne IBO en légers, sa catégorie "naturelle", elle a saisi une occasion de monter en super-légers pour donner un coup d'accélérateur à sa carrière.

"Je suis troisième mondiale en légers, j'attends d'avoir une possibilité pour faire une réunion des ceintures, mais ça prend trop de temps", explique cette jeune femme organisée, "Donc, j'ai eu envie d'être actrice de ma carrière et d'aller chercher des opportunités ailleurs."

"Focus sur les JO"

Ce combat en super-légers, c'est elle qui l'a négocié, sous l'égide de l'IBA, la Fédération qui gère la boxe amateur. L'enjeu de la soirée: la ceinture WBC Silver des super-légers, l'équivalent de ce que l'on appelait autrefois un titre par intérim.

Estelle Mossely avant son combat contre Anisha Basheel, le 17 février 2023 à la salle Wagram à Paris © Emmanuel DUNAND / AFP/Archives

Cette impatience apparente s'explique par les objectifs que s'est fixés la boxeuse. Après le combat de vendredi, "ma concentration sera absolument sur la qualification olympique lors des Jeux européens (21 juin-2 juillet ndlr), dit-elle, avec une seule chose en tête, me qualifier au plus vite pour pouvoir organiser mes entraînements avec une fin d'année ciblée sur le côté professionnel (pour un éventuel championnat du monde) et une année 2024 focus sur les Jeux olympiques."

Le calendrier est donc bien en place pour une année et demie de folie. "Mais évidemment il faut réussir partout", dit Mossely en riant.

La Mexicaine Rodriguez sera, sur le papier, l'adversaire la plus coriace qu'elle aura jamais affrontée. "On sait qu'elle sera active jusqu'au dernier round, analyse Mossely, et puis elle a l'habitude d'une catégorie de poids plus élevé, je pense qu'elle aura un peu plus d'impact que ce que j'ai l'habitude d'avoir, avec des coups plus appuyés".

Mais à 30 ans, la Française est à l'âge de la maturité dans son sport: "Je peux être la plus performante possible sur ces deux années, veut-elle croire, avec mon équipe nous avons ciblé des objectifs super intéressants qui me permettront de rester dedans, de garder cette motivation et de monter en puissance mois après mois".

© 2023 AFP