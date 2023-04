L'Australie ferme sa plus vieille centrale à charbon et opte pour les énergies renouvelables

La centrale de Liddell à Singleton, le 4 novembre 2021 en Australie © Saeed KHAN / AFP/Archives

5 mn

Sydney (AFP) – L'Australie, l'un des principaux exportateurs de charbon dans le monde et jusqu'ici lanterne rouge en matière de protection de l'environnement, a fermé vendredi sa plus vieille centrale à charbon et se prépare à un changement radical vers les énergies renouvelables.