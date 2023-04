La Bourse de Paris reste morose

Paris (AFP) – La Bourse de Paris évolue en baisse de 0,17% dans les premiers échanges vendredi, ne parvenant pas à garder l'élan de la veille, digérant avec difficulté les derniers résultats d'entreprises de la semaine et l'inflation française plus forte que prévu.

L'indice CAC 40 recule de 12,88 points à 7.470,96 points vers 09H55. La veille, il avait avancé de 0,23%.

Sur la semaine, le bilan est pour l'heure négatif (-1,40%), brisant une série de cinq progressions hebdomadaires.

L'inflation a rebondi à 5,9% sur un an en avril en France, après avoir ralenti à 5,7% en mars, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee, qui attribue ce sursaut aux prix de l'énergie et des services. La hausse des prix s'établit à 6,9% selon la mesure européenne harmonisée.

Celle de l'Espagne est aussi repartie à la hausse. En début d'après midi, les investisseurs attendent l'inflation aux Etats-Unis.

Toutes ces données sont cruciales en vue des orientations que vont donner les banques centrales américaine et européenne au terme de leur réunion prévue la semaine prochaine.

"L'activité résiste bien grâce à une consommation toujours dynamique, même si elle ralentit au cours du 1er trimestre et que les entreprises deviennent plus précautionneuses dans leurs dépenses. En revanche, la persistance de l’inflation est bien réelle", observent les analystes de la Banque Postale AM.

Pour eux, cette configuration peut pousser la Banque centrale américaine à prolonger ses hausses de taux au cours de ses prochaines réunions, contrairement aux espoirs des acteurs du marché.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt français repassait sous les 3% (2,97%) après avoir nettement rebondi jeudi.

Saint Gobain garde le cap

Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé jeudi une hausse de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 12,4 milliards d'euros, "dans un environnement géopolitique et macroéconomique difficile". Le titre montait de 2,23% à 52,23 euros.

Du côté des satisfactions pour les investisseurs sur l'indice élargi SBF 120, on retrouve SEB (+2,42% à 101,50 euros), Accor (+2,24% à 31,99 euros), Sopra Steria (+1,83% à 195 euros).

Déceptions pour TF1 et Rémy Cointreau

TF1 chutait de 7,05% à 7,32 euros après ses résultats trimestriels en dessous des attentes. Le groupe a tenu sa conférence téléphonique dans la foulée durant laquelle il a indiqué que, sur le deuxième trimestre, le mois d'avril était plutôt mou", rapportent les analystes d'Oddo BHF, qui ont abaissé leurs prévisions de bénéfice opérationnel pour TF1 sur l'année 2023.

Rémy Cointreau reculait aussi de 5,56% à 168 euros, après sa publication financière. La tendance pesait aussi sur Pernod Ricard (-1,58% à 211,60 euros) sur l'indice vedette CAC 40.

Vilmorin vers une sortie de la Bourse

La cotation des actions du semencier Vilmorin était suspendue vers 09H50 après l'annonce dans un communiqué que son actionnaire de référence, Limagrain, compte racheter les 28% de l'entreprise qu'il ne détient pas encore pour retirer le titre de la Bourse. Il propose de racheter les actions au prix de 62,60 euros, alors que le titre valait 43,05 euros jeudi à la clôture.

