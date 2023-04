Mayotte: Wuambushu "continuera le temps qu'il faudra", selon Darmanin

Paris (AFP) – Gérald Darmanin a affirmé vendredi qu'il n'y avait "pas de date" de fin de l'opération Wuambushu, qui "continuera le temps qu'il faudra" pour que "Mayotte redevienne une île normale, classique et magnifique".

"On laissera le nombre de policiers et de gendarmes qu'il faut", a ajouté sur Europe 1 le ministre de l'Intérieur.

Il s'est félicité que "depuis trois jours - première fois dans l'histoire de la République - il n'y avait plus de kwassa kwassa", ces petites embarcations à moteur utilisées par les migrants illégaux venus des Comores pour rallier Mayotte.

"Il n'y a plus de passeurs et il n'y a plus de +kwassa kwassa+ qui partent des Comores vers Mayotte", a-t-il insisté.

Manifestion de soutien à l'opération Wuambushu, le 27 avril 2023 à Chirongui, sur l'île de Mayotte © Patrick Meinhardt / AFP

L'opération sécuritaire Wuambushu ("reprise" en mahorais) se déroule depuis le début dans une certaine confusion sur la reprise des expulsions, accentuée jeudi par la décision de la compagnie maritime SGTM de ne pas assurer les traversées "jusqu'à nouvel ordre" entre Mayotte et l'île comorienne d'Anjouan, malgré la réouverture des ports des Comores.

Le ministre a fait valoir que les reconduites d'immigrés clandestins se poursuivaient néanmoins. "Des Srilankais, des Malgaches et des Africains des Grands Lacs" ont été renvoyés dans leur pays ces derniers jours, a-t-il dit.

S'agissant des démolitions des "bangas", les bidonvilles, Gérald Darmanin a affirmé qu'elles étaient "permises", une seule ayant été suspendue par décision judiciaire, celle de "Talus 2".

Des gendarmes français déployés à Longoni avant le démantèlement d'un bidonville, le 27 avril 2023 à Mayotte © Patrick Meinhardt / AFP

Il a défendu en outre l'action de l'Etat contre la délinquance et la criminalité avec "15 interpellations d'objectifs de la police judiciaire" dans la nuit de jeudi à vendredi. "Nous avons déjà fait, a-t-il dit, 25 interpellations sur les 60 que nous devions faire de bandes criminelles que nous présentons à la justice, et cela en une semaine".

