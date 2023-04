Wall Street opte timidement pour le vert pour la dernière séance du mois

Des opérateurs du New York Stock Exchange © TIMOTHY A. CLARY / AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York, qui a d'abord ouvert divisée vendredi, optait pour le vert pour pour la dernière séance du mois, digérant une salve de résultats de sociétés et des nouvelles sur l'inflation américaine.