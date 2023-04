Wall Street termine en légère hausse après l'inflation américaine

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu vendredi légèrement dans le vert une semaine riche en résultats technologiques et nouvelles macro-économiques avant une réunion de la Fed la semaine prochaine.