La France s'engage à continuer les réformes après la baisse de sa note par Fitch

Stockholm (AFP) – Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a assuré samedi à l'AFP que Paris allait continuer à "faire passer des réformes structurantes", au lendemain de l'abaissement de la note financière de la France par l'agence Fitch.

"Je crois que les faits infirment l'appréciation de l’agence Fitch. Nous sommes en mesure de faire passer des réformes structurantes pour le pays", a-t-il dit, citant la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites.

"Et nous continuerons à faire passer des réformes structurantes pour le pays", a-t-il affirmé dans cette déclaration à l'AFP.

Fitch a abaissé vendredi soir la note française, invoquant les fortes tensions sociales à l'oeuvre autour de la réforme des retraites.

"L'impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes de Macron", a estimé dans un communiqué l'agence de notation en annonçant la dégradation de la note française d'un cran, à "AA-" contre "AA" précédemment.

"Même les arbitres du marché financier donnent un carton rouge à Emmanuel Macron sur sa gestion de la réforme des retraites", a ironisé sur Twitter le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale Eric Coquerel (La France insoumise).

"Dépenses incontrôlées, production industrielle au plus bas, emprunts indexés sur l’inflation. La France dépense plus qu’elle ne produit. La vérité nous rattrape après des années d’impuissance et de démagogie", a attaqué sur le même réseau le président des Républicains Eric Ciotti.

Bruno Le Maire a de son côté réaffirmé samedi sa volonté de mener "toute une série de réformes qui vont accélérer la transformation du modèle économique français". Il a évoqué à ce sujet le "projet de loi industries vertes qui va être présenté dans quelques jours et qui va permettre de réindustrialiser la France, d'ouvrir de nouveaux sites industriels et de créer de nouveaux emplois".

"Ne doutez pas de notre détermination totale à rétablir les finances publiques de la nation (...) à accélérer le désendettement du pays, à réduire les déficits et à accélérer la réduction des dépenses publiques", a déclaré le ministre français depuis Stockholm où il participe à une réunion des ministres des Finances de l'UE.

"Forces radicales"

Il y a six semaines, le gouvernement français a définitivement adopté son projet de réforme des retraites prévoyant un report de l'âge légal de 62 à 64 ans, grâce à l'appui de l'article 49-3 de la Constitution qui permet de faire passer un texte sans vote au Parlement.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, au cours d'une réunion, à Stockholm, le 28 avril 2023 © Caisa RASMUSSEN / TT NEWS AGENCY/AFP

Cette décision a entraîné au niveau social un net durcissement de la contestation, et plusieurs journées de manifestations violentes sur tout le territoire, rappelant l'épisode des gilets jaunes à partir de 2018.

"Cette décision a donné lieu à des manifestations et à des grèves dans tout le pays et renforcera probablement les forces radicales et anti-establishment", a estimé Fitch qui avait assorti sa précédente notation d'une perspective négative, soit le risque d'un abaissement.

La situation actuelle pourrait aussi "créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes", redoute l'agence.

Une "appréciation pessimiste", a réagi samedi sur Twitter le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, rapporteur général de la commission des finances, reprenant les mots employés la veille par Bruno Le Maire.

Attendue pour une actualisation de sa note vendredi dernier, l'agence Moody's n'a finalement pas annoncé de nouvelle notation, tandis que l'agence S&P Global, qui accorde actuellement la note de "AA" à la France avec une perspective négative, doit publier ses conclusions le 2 juin.

