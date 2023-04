Suzanne Valadon, modèle devenue peintre, prend sa revanche à Metz

Une visiteuse regarde des oeuvres de Suzanne Valadon (1865-1938), qui fait l'objet d'une exposition au Centre Pompidou Metz, le 24 avril 2023 © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Metz (AFP) – Elle a posé pour les plus grands avant de prendre le pinceau et de provoquer son époque avec ses toiles de femmes et même d'hommes nus. Suzanne Valadon (1865-1938) fait l'objet d'une rétrospective au Centre Pompidou Metz.