Tournoi des six nations féminin: les Bleues en mode braqueuses face à l'Angleterre

La demi d'ouverture française Jessy Tremoulière convertit son propre essai lors du match international du Tournoi des six nations contre le pays de Galles, à Cardiff, le 22 avril 2022 © Geoff Caddick / AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – "The winner takes it all", "le vainqueur rafle la mise": c'est une expression de poker, une chanson d'Abba mais aussi le résumé d'Angleterre-France samedi, qui décidera du vainqueur du Tournoi des six nations féminin et du lauréat du Grand Chelem.