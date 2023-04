Un an après sa création, la Nupes face au défi des Européennes

Lancement de la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le 7 mai 2022 © JULIEN DE ROSA / AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Souvent annoncée moribonde, la Nupes se cherche un second souffle un an après sa création, alors que se profile le défi des élections européennes et d'une potentielle liste commune, loin de faire l'unanimité.