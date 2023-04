Un an après son autorisation, la vente de médicaments à l'unité peine encore à convaincre

En France, les médicaments sont vendus en boite. Dans d'autres pays, c'est à l'unité. © LOIC VENANCE / AFP/Archives

Paris (AFP) – Il y a un an, la France autorisait la vente de certains médicaments à l'unité dans les pharmacies, un dispositif censé lutter contre le gaspillage et la résistance aux antibiotiques mais qui reste marginal et peine à convaincre les acteurs du médicament.