Angleterre: Manchester City prend la première place, United et Newcastle au rendez-vous, Tottenham rechute

Londres (AFP) – Quatre jours après avoir remporté son sommet contre Arsenal, Manchester City s'est imposé (2-1) dimanche sur le terrain de Fulham, ce qui lui permet de prendre la tête du championnat, alors que Tottenham a de nouveau été victime d'un scénario improbable, à Liverpool (4-3), lors de la 34e journée du Championnat d'Angleterre.

Avec un point d'avance sur leur principal rival Arsenal et un match de plus à jouer, les Citizens ont plus que jamais leur destin en main pour conserver leur titre.

Si la victoire a été moins maîtrisée que lors du choc contre les Gunners (4-1), elle s'est dessinée dès la 3e minute, avec une faute de Tim Ream sur Julian Alvarez, puis un penalty transformé par Erling Haaland.

Sous les yeux de l'acteur Hugh Grant, le Norvégien a égalé le nombre de buts marqués sur une saison de Premier League, ex aequo avec Andy Cole (1994) et Alan Shearer (1995).

Alors que Manchester City semblait avoir définitivement pris le contrôle, Fulham a mis à profit l'une de ses rares opportunités pour égaliser, grâce à Carlos Vinicius, qui a profité d'une bonne remise de Harry Wilson (15e, 1-1).

Une belle inspiration de Julian Alvarez a finalement redonné l'avantage à la formation de Pep Guardiola, sur une frappe des 20 mètres qui a lobé Bernd Leno (36e, 2-1).

Moins brillant qu'Arsenal au même endroit le mois dernier (victoire 3-0), Manchester City renforce son impressionnante série de victoires en championnat (8).

Les Gunners auront l'occasion de repasser provisoirement devant City au classement et préserver la flamme en recevant Chelsea, mardi (21h00).

Manchester United freine Aston Villa

De leur côté, les Red Devils ont battu (1-0) l'équipe en forme du moment, Aston Villa qui restait sur dix matches sans défaite.

Alors que Casemiro avait tiré sur la barre transversale une dizaine de minutes plus tôt, Bruno Fernandes a profité d'une frappe de Rashford mal repoussée par Emiliano Martinez pour marquer dans un angle fermé (1-0, 39e).

Cette victoire permet aux joueurs d'Erik Ten Hag de consolider leur quatrième place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, à sept points de Liverpool et avec un match en plus à jouer.

Une manifestation de plusieurs centaines de supporters a par ailleurs été organisée devant Old Trafford avant la rencontre, pour demander le départ définitif des propriétaires du club. Une banderole exigeait une vente complète ("Full sale only").

La famille Glazer a reçu vendredi une troisième offre des deux candidats au rachat, le propriétaire d'Ineos, Jim Ratcliffe qui propose d'acquérir la majorité des actions, et du président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim, qui veut racheter le club en intégralité.

A noter également la victoire plus compliquée que prévue de Newcastle face à la lanterne rouge du championnat, Southampton (3-1), qui permet aux Magpies de garder deux points d'avance sur Manchester United, en troisième position.

Cruelle rechute pour Tottenham

La fragilité psychologique de Tottenham a encore été mise en évidence à Liverpool (4-3), avec un début de match qui a beaucoup ressemblé à l'effondrement de dimanche dernier à Newcastle (6-1), et un but fatal encaissé dans le temps additionnel, alors que les Spurs venaient de remonter trois buts d'écart.

Le début de match des Spurs a été comparable à celui livré dimanche dernier à Newcastle (6-1), où cinq buts avaient été encaissés en 21 minutes, ce qui avait poussé les joueurs à rembourser les 3000 supporters qui avaient fait le déplacement.

Curtis Jones (3e), Luiz Diaz (5e), puis Mohamed Salah sur penalty (15e) ont laissé penser que le plus improbable des scénarios allait encore se produire, mais les Spurs ont refait le retard patiemment grâce à des buts de Harry Kane (39e), Heung-min Son (77e) et Richarlison (90+3). Cruellement pour les Londoniens, Diogo Jota a donné la victoire à son équipe dans la minute suivante.

