Tennis: Alcaraz prend son rythme de croisière à Madrid

L'Espagnol Carlos Alcaraz contre le Bulgare Grigor Dimitrov au tournoi de Madrid, le 30 avril 2023 © JAVIER SORIANO / AFP

Madrid (AFP) – Poussif pour son entrée en lice, l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial et tenant du trophée, a trouvé la bonne carburation au Masters 1000 de Madrid dimanche et va retrouver l'Allemand Alexander Zverev en huitièmes de finale, comme en finale il y a un an.