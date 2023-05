Au Havre, Le Pen fête "la nation" et fustige Macron

La patronne des députés du Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, lors du rassemblement de son parti, le 1er mai 2023 au Havre (nord-ouest de la France) © Lou BENOIST / AFP

4 mn

Le Havre (AFP) – "La cause de nos maux tient en un nom: Macron!" Marine Le Pen a pointé dimanche "le rejet de la personne" et "du projet" du chef de l'État lors d'un discours au Havre, mais en mettant en garde contre "le désordre et le chaos".