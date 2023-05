New York accueille les stars de la mode et du showbiz à l'extravagant gala du Met

Anna Wintour et Roger Federer au Met, le 1er mai 2023 à New York © TIMOTHY A. CLARY / AFP

4 mn

New York (AFP) – Il y a les Oscars à Los Angeles et le gala du Met à New York: les stars mondiales de la mode et du showbiz vont affluer lundi soir sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art pour rendre hommage cette année dans le luxe et l'extravagance au "Kaiser" Karl Lagerfeld, décédé en 2019.