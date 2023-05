Wall Street conclut en très légère baisse à la veille d'une réunion de la Fed

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en très légère baisse lundi après la solution apportée à un nouvel épisode de la crise bancaire et à la veille d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed).