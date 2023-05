Wall Street stable après la reprise de First Republic par JPM

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait proche de l'équilibre lundi après la reprise de la banque régionale en difficulté First Republic par JPMorgan alors que la semaine s'annonce chargée avec une décision monétaire de la Fed.