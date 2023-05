Coupe d'Allemagne: une finale à chercher pour Nkunku et Kolo Muani

L'attaquant français de Francfort Randal Kolo Muani fête un but contre l'Union Berlin, en Coupe d'Allemagne, le 4 avril 2023 à Francfort © Daniel ROLAND / AFP/Archives

Munich (Allemagne) (AFP) – En l'absence des deux mastodontes du foot allemand, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, les Français Christopher Nkunku avec Leipzig et Randal Kolo Muani avec Francfort, ont une finale de Coupe d'Allemagne à chercher mardi et mercredi.