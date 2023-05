Euroligue: le Real Madrid sous tension maximale à Belgrade

Paris (AFP) – Au bord de l'élimination et en terrain hostile, le Real Madrid entreprend un déplacement sous haute tension sur le parquet du Partizan Belgrade mardi (20h30) en quart de finale de l'Euroligue de basket.

Le voyage dans la Stark Arena et ses plus de 18.000 spectateurs chauffés à blanc est d'ordinaire intimidant. Il s'annonce inquiétant pour le club merengue, cinq jours après la bagarre générale entre joueurs en Espagne et le deuxième revers des Madrilènes, finalistes sortants mais à une défaite de la sortie.

D'autant qu'ils ne pourront compter sur leur international français Guerschon Yabusele, suspendu cinq matches après son plaquage-étranglement exécuté sur l'Australien du Partizan Dante Exum qui a quitté le parquet à cloche-pied et avant d'être filmé béquilles en main à Belgrade.

Côté serbe, après le coach Zeljko Obradovic assurant qu'il allait s'"employer à calmer tout le monde", le directeur de la Stark Arena Goran Grbovic a lui aussi appelé à la tranquillité.

"S'il y a un incident, qu'un objet vole et que par malheur quelqu'un est blessé à la suite de cela, toutes les tribunes seront vidées en 45 minutes, et le quatrième match se jouera sans public. Alors, soyez intelligents. Soutenez le Partizan, votre club", a exhorté l'ancien joueur du club dans une interview au média serbe Mozzart Sport.

Reste à observer si les sanctions prononcées par l'Euroligue auront apaisé les tensions.

Pour rappel, la rencontre précédente, finalement revenue au Partizan (95-80) jeudi, a été amputée de sa dernière minute quarante, après l'exclusion de 21 joueurs selon le site officiel de l'Euroligue.

En plus de Yabusele, seul l'Argentin Gabriel Deck a écopé d'une suspension (un match) côté Real. Le vétéran espagnol Sergio Llull, qui a lancé les hostilités avec une cravate sur le meneur américain Kevin Punter, a par exemple évité toute sanction.

Tandis que ce dernier a récolté une punition de deux matches et son coéquipier français Mathias Lessort, d'un match. Dante Exum a en revanche bien participé à l'entraînement de veille de match lundi.

Dans les autres quarts de finale, Barcelone peut conclure mercredi (19h00) sa série à Kaunas, après ses deux succès face au club lituanien en Catalogne (2-0) pour décrocher son ticket pour le Final Four, justement à Kaunas (19-21 mai).

Alors que l'Olympiakos doit l'emporter à Istanbul pour récupérer l'avantage du terrain contre Fenerbahçe (1-1). Comme Monaco sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv(1-1).

Le programme des matches 3 des quarts de finale de l'Euroligue de basket:

Mardi 2 mai (en heures de Paris, GMT+2)

(20h05) Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Monaco (FRA)

(20h30) Partizan Belgrade (SRB) - Real Madrid (ESP)

Mercredi 3 mai (en heures de Paris, GMT+2)

(19h00) Kaunas (LTU) - Barcelone (ESP)

(19h45) Fenerbahçe (TUR) - Olympiakos (GRE)

