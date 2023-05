Tennis: Alcaraz remet Zverev KO à Madrid

Madrid (AFP) – Même affiche, et même résultat ou presque : Carlos Alcaraz, N.2 mondial et tenant du trophée, a de nouveau balayé Alexander Zverev (6-1, 6-2) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid mardi, comme en finale de l'édition 2022.

Il y a un an, Zverev avait sauvé quatre jeux (6-3, 6-1) mais n'avait tenu qu'une soixantaine de minutes, contre une vingtaine de plus cette fois-ci.

Pour une place dans le dernier carré, le jeune phénomène espagnol affrontera le Russe Karen Khachanov (12e), tombeur 7-6 (10/8), 6-4 du N.6 mondial Andrey Rublev 7-6, (10/8) 6-4 en début de journée.

"Ce sera difficile d'élever mon niveau de jeu" au prochain match, avoue "Carlitos".

"J'ai joué un super match, très complet, je ne lui ai pratiquement pas laissé le temps de faire quoi que ce soit", apprécie-t-il.

A moins d'un mois de Roland-Garros (28 mai-11 juin), Alcaraz - vingt ans vendredi, jour des demi-finales madrilènes - s'impose jour après jour comme un favori grandissant pour le Grand Chelem parisien.

Blessé pour l'Open d'Australie et venu tardivement à la compétition en 2023, c'est sur terre battue, lors de la tournée sud-américaine de février, qu'il a choisi de faire sa rentrée. Bilan : un titre à Buenos Aires et une finale à Rio (perdue contre Norrie).

le meilleur sur ocre en 2023

De retour sur l'ocre européenne mi-avril, il a empoché un nouveau titre, à Barcelone, avant de filer à Madrid.

Si bien qu'il est, de loin, le joueur qui a amassé le plus de victoires sur terre battue depuis le début de la saison. A mi-parcours dans la capitale espagnole, il affiche seize victoires pour une seule défaite sur la surface phare du printemps. Rublev, son plus proche poursuivant dans l'exercice, plafonne à dix pour l'instant.

Sa cote est d'autant plus florissante que celles de Rafael Nadal, le roi incontestable de l'ocre, quatorze fois couronné à Roland-Garros, est blessé et absent depuis l'Open d'Australie, et que Novak Djokovic n'a pas montré son meilleur visage sur terre battue avant de zapper Madrid, et a même senti son coude droit qui l'avait fait souffrir il y a plusieurs années grincer de nouveau.

Dans la chaleur madrilène mardi après-midi, le choc attendu entre Alcaraz et Zverev a fait pschitt!

Après un premier jeu blanc, le gamin bondissant d'El Palmar a ferraillé de longues minutes, une dizaine, pour breaker d'entrée le grand Allemand. Tout est allé vite ensuite, tant le premier s'est montré vif, solide et inspiré, à la manoeuvre avec son coup droit et auteur, comme il y a habitué, de quelques amorties et coups en toucher savamment distillés. Tant Zverev, aussi, a été loin de son meilleur niveau, pas en réussite au service (4 doubles fautes) et coupable de nombreuses frappes envolées hors des limites du court.

Sabalenka première demi-finaliste

L'ex-N.2 mondial aujourd'hui 16e après sa grave blessure à la cheville droite il y a près d'un an n'a pas obtenu la moindre balle de break contre Alcaraz.

Au total, ce dernier n'a perdu que huit points sur son service, deux seulement dans la première manche.

"Je ne me sens pas très supérieur à qui que ce soit, loin de là, mais c'est vrai que quand je suis bien physiquement et en confiance, je sais combien c'est difficile pour mes adversaires de me battre. Ils doivent jouer à un très haut niveau pour y parvenir", résume bien le lauréat de l'US Open 2022 devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire dans la foulée.

Comme Rublev, Daniil Medvedev, N.3 mondial mais peu friand de terre battue, a été stoppé en huitièmes de finale par un autre Russe, lui Aslan Karastev, demi-finaliste surprise de l'Open d'Australie 2021 retombé hors du top 100 (7-6 (7/1), 6-4).

Dans le tableau féminin, la première qualifiée pour le dernier carré est Aryna Sabalenka : la N.2 mondiale a renversé 2-6, 6-2, 6-1 l'inattendue et déroutante Egyptienne Mayar Sherif (59e). Sa prochaine adversaire sera soit la Grecque Maria Sakkari (9e), soit la Roumaine Irina-Camelia Begu (35e), opposées dans la soirée.

