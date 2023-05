Angleterre: la première place pour City, un record pour Haaland

Londres (AFP) – Grâce notamment à un but de Erling Haaland, devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une saison, Manchester City a battu West Ham (3-0) en match en retard de la 28e journée et repris la première place au classement.

Avec 79 points, les tenants du titre ont une longueur d'avance sur Arsenal et un match en moins que les Gunners.

Privés de Kevin de Bruyne, blessé, les hommes de Pep Guardiola ont dû se montrer patients, manquant de réussite en première période.

Jack Grealish a trouvé le poteau droit de Lukasz Fabianski à la 30e et Rodri, bien servi par Erling Haaland, a vu l'intérieur du poteau gauche lui refuser l'ouverture du score deux minutes plus tard.

En seconde période, la délivrance est venue après cinq minutes seulement, Angelo Ogbonna étant le seul défenseur des Londoniens à ne pas jouer le hors-jeu sur un coup-franc de Riyad Mahrez que Nathan Aké a catapulté au fond, de la tête, au deuxième poteau (1-0, 50e).

Mais c'est à la 70e minute que l'évènement attendu par tous les supporters de Manchester City est arrivé, quand Grealish a lancé Haaland dans l'espace et que le Norvégien a marqué d'une balle piquée son 35e but en championnat cette saison, un record dans l'ère de la Premier League.

Dès sa première saison dans l'élite anglaise, il a effacé des tablettes Andy Cole et Alan Shearer qui s'étaient arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 1993-94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second. L'élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Elle a été ramenée à 20 clubs et 38 journées depuis la saison 1995-96.

Haie d'honneur pour Haaland

Il n'a fallu que 31 apparitions à Haaland pour établir ce nouveau record, là où ses aînés avaient joué respectivement 40 et 42 matches.

Le record de but en une saison de Premier League annoncé sur l'écran géant de l'Etihad Stadium, le stade de Manchester City, le 3 mai 2023. Il n'a fallu à Erling Haaland que 31 apparitions en championnat pour inscrire 35 buts © Oli SCARFF / AFP/Archives

La superstar norvégienne, toutes compétitions confondues, a déjà fait trembler les filets à 51 reprises depuis le début de l'exercice 2022-23, loin devant le deuxième meilleur buteur des cinq grands championnats européens, en la personne de Kylian Mbappé avec 35 réalisations.

Le but de Phil Foden à cinq minutes de la fin, pour le 3-0, est presque anecdotique, mais il conforte les ambitions de Manchester City de réaliser un triplé championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions que seul son rival local Manchester United avait réussi en 1998/1999.

A la fin du match, Pep Guardiola a demandé à tous ses joueurs de faire une haie d'honneur pour Haaland, très souriant, mais un peu gêné, sous les yeux de son père Alfie Haaland, présent dans les tribunes et qui avait porté le maillot sky blue de 2000 à 2003.

Dans l'autre match de la soirée, Liverpool a fait une excellente opération dans la course à l'Europe en remportant lui aussi son match en retard de la 28e journée (1-0) devant Fulham.

Il a suffit d'un pénalty de Mohamed Salah à la 39e minute pour consolider leur 5e place avec 59 points, cinq unités de mieux que Tottenham (6e) et Aston Villa.

Si les Reds ne sont qu'à 4 longueurs de Manchester United, 4e, et six de Newcastle, 3e, ils ont respectivement deux et un match de plus.

Ils devront probablement se contenter d'une place en Ligue Europa, mais ce serait déjà un épilogue quasiment inespéré après une saison chaotique.

