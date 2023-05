Après le gala du Met, Lagerfeld "le caméleon" exposé au musée

Une robe créée par le couturier Karl Lagerfeld lors de l'exposition "A line of beauty" qui rend hommage au créateur, le 1er mai 2023 au Metropolitan museum de New York © TIMOTHY A. CLARY / AFP

New York (AFP) – Après les extravagances de son gala, le Metropolitan Museum de New York poursuit l'hommage à Karl Lagerfeld, dans une grande exposition sur un créateur "caméléon" qui a laissé une empreinte indélébile sur la mode et la culture.