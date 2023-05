Cyclisme: Van Avermaet va raccrocher en fin de saison

Bruxelles (AFP) – "Mon aventure avec le cyclisme professionnel se termine après cette saison", a annoncé mercredi Greg Van Avermaet, dont la carrière a été marquée par un titre olympique, un Paris-Roubaix et un grand regret, ne jamais avoir remporté le Tour des Flandres.

Publicité Lire la suite

A 37 ans, le Belge arrivera dans six mois en fin de contrat avec l'équipe française AG2R pour laquelle il n'a toujours pas levé les bras depuis son arrivée en provenance de la formation BMC en 2021.

"Une belle aventure se termine et je suis un peu triste. Cette décision a été très difficile à prendre mais quand je regarde dans le rétroviseur, je suis extrêmement fier de mes réussites. J’ai donné tous les jours le meilleur de moi-même, simplement pour ne rien regretter", a-t-il expliqué, cité dans le communiqué de son équipe.

Van Avermaet a donc décidé de tourner la page d'une carrière riche notamment d'un sacre olympique à Rio en 2016, d'un Paris-Roubaix (2017), d'un Gand-Wevelgem (2017) ou de deux succès d'étapes sur le Tour de France dont il porta le maillot jaune en 2016 puis 2018.

Le Belge Greg Van Avermaet lors de l'édition 2021 de Paris-Roubaix © Anne-Christine POUJOULAT / POOL/AFP/Archives

Mais le Tour des Flandres, le graal pour un Flandrien, s'est toujours refusé à lui alors qu'il est passé tout près à trois reprises.

"En 2014, j’ai perdu au sprint contre Cancellara, rappelait-il récemment. En 2016, j’ai chuté et je me suis cassé la clavicule alors que ce jour-là, j’avais vraiment des sensations pour gagner. Et en 2017, avec la chute dans le Vieux Kwaremont, quand Philippe Gilbert était encore devant, j’avais l'impression que c’était encore possible de gagner".

"Ce sont les éditions où c’était possible de gagner. C’est comme ça. Je ne l’ai jamais fait et c’est fini. Mais je peux vivre avec ça", assurait le puncheur, philosophe.

Le Belge Greg Van Avermaet, champion olympique de cyclisme sur route, le 6 août 2016 aux Jeux de Rio © Eric FEFERBERG / AFP

Apogée en 2017

Il s'est consolé avec cinq podiums dans ce Monument du cyclisme (deux fois deuxième et trois fois troisième).

Mais depuis plusieurs saisons, Van Avermaet n'a guère été à la fête.

"Ma dernière victoire ? ça fait trop longtemps ! C’était à Montréal en 2019, se souvenait-il récemment. La coupure liée au Covid est l’une des explications. J’ai perdu presque un an. Je ne suis jamais vraiment revenu à mon niveau normal".

Le Belge Greg Van Avermaet, vainqueur de Paris-Roubaix en 2017 © PHILIPPE LOPEZ / AFP/Archives

Passé professionnel en 2007 au sein de l'équipe Lotto, Van Avermaet s'était révélé dès l'année suivante en remportant à 23 ans le classement par points du Tour d'Espagne, démontrant ses capacités de sprinteur et surtout de puncheur.

Il a atteint son apogée en 2017, année au cours de laquelle il occupa la place de numéro un mondial au classement UCI après des succès à l'Enfer du Nord, sur Gand-Wevelgem, Het Nieuwsblad ou encore le Grand Prix de l'E3.

Début 2023, il ne voulait pas encore entendre parler de retraite.

"J’ai encore la passion. J’aime faire du vélo. J’ai encore de l’ambition. J’espère que j’ai encore quelque chose dans les jambes pour faire un bon résultat", avait-il assuré.

Son meilleur résultat cette saison, une troisième place au Circuit Het Nieuwsblad, a sans doute été jugé insuffisant pour poursuivre au-delà de cette saison.

"Greg Van Avermaet est un grand champion (...) Son implication, son professionnalisme et ses valeurs humaines ont été remarquables : c’est un exemple pour l’ensemble de notre équipe. Il nous aura marqué à la fois en tant que sportif mais aussi en tant qu’homme", a souligné son directeur sportif Vincent Lavenu.

© 2023 AFP