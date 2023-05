Les nouvelles technologies, "arme" des indigènes pour protéger l'Amazonie

L'activiste indigène Txai Surui s'exprime lors de la première journée du Web Summit Rio, au Brésil, le 1er mai 2023 © MAURO PIMENTEL / AFP

Rio de Janeiro (AFP) – Son grand-père protégeait le territoire des Paiter Surui, dans l'Etat brésilien de Rondônia, avec un arc et des flèches. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont les "armes" de Txai Surui, et de nombreux autres jeunes militants indigènes, pour lutter contre l'exploitation forestière et minière illégale en Amazonie.