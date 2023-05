Macron et Borne chargent Mélenchon, accusé de faire la "courte échelle" au RN

Le président français Emmanuel Macron (d) et la Première ministre française Elisabeth Borne au palais de l'Elysée à Paris, le 18 avril 2023 © STEPHANIE LECOCQ / POOL/AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont à leur tour attaqué mercredi Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise, qui font "la courte échelle" au Rassemblement national selon le chef de l’État et "continuent de mettre en cause les forces de l'ordre" après le 1er-Mai pour la Première ministre.