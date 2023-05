Wall Street ouvre en légère hausse, retient son souffle avant la Fed

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, en position d'attente avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et la conférence de presse de son président, Jerome Powell.