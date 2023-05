La Nupes souffle sa première bougie mais les tensions sont de plus en plus évidentes

Paris (AFP) – L'alliance de gauche Nupes, conclue il y a un an entre Insoumis, socialistes, écologistes et communistes, a soufflé jeudi sa première bougie déjouant les pronostics les plus pessimistes, même si les points d'achoppements s'accumulent à l'approche des futures échéances électorales.