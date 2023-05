Mélenchon défend la Nupes tout en reconnaissant des difficultés

Marseille (AFP) – Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a défendu samedi à Marseille la Nupes, qui vient de fêter son premier anniversaire, tout en reconnaissant que cette alliance de gauche restait "difficile" et "compliquée".

Publicité Lire la suite

"Il est passé une année entière depuis que nous avons créé la Nupes, bien sûr c’était difficile, bien sûr que ça le reste, bien sûr que c’est compliqué, et alors ? Il faut faire que les choses faciles dans la vie? Alors ce serait vite fait!", a déclaré Jean-Luc Mélenchon en marge d'une "marche de toutes les colères" dans la deuxième ville de France.

Il a critiqué au passage la presse et le nombre d'articles pour "expliquer les problèmes qu’il y aurait". "Tout est pourri dans ce système, l'accessoire, le débile est mis en valeur, et ce qui compte, qui est sérieux, fait avec travail est relativisé", a-t-il regretté, citant par exemple l'adoption jeudi à l'Assemblée d'une proposition de loi contre le démantèlement d'EDF portée par la gauche.

Contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté jeudi ce texte pour "protéger EDF d'un démembrement", qui entend aussi élargir le nombre d'entreprises et collectivités bénéficiaires de tarifs réglementés de l'électricité.

Cette proposition de loi, portée par la gauche et soutenue par la droite et le Rassemblement national, a été validée par 127 voix contre 89, et une abstention.

L'alliance de gauche Nupes, conclue il y a un an entre Insoumis, socialistes, écologistes et communistes, a soufflé jeudi sa première bougie déjouant les pronostics les plus pessimistes, même si les points d'achoppements s'accumulent à l'approche des futures échéances électorales, notamment européennes dans un an.

© 2023 AFP