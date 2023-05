Philippines: plus de 1000 personnes forcées d'arnaquer en ligne, libérées

Le bâtiment qui abritait plus d'un millier de personnes forcées de mener des arnaques en ligne, après le raid de la police, le 4 mai 2023. Photo distribuée par l'unité anti-cyercriminalité de la police © Handout / Philippine National Police Anti-Cybercrime Group/AFP

Manille (AFP) – La police des Philippines a secouru plus de 1.000 personnes qui étaient maintenues captives et forcées de pratiquer des escroqueries en ligne ciblant des victimes en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, ont annoncé samedi les autorités.