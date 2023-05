Angleterre: Arsenal dompte Newcastle, Manchester United perd le fil

Les joueurs d'Arsenal Granit Xhaka et Martin Odegaard lors du match à Newcastle, le 7 mai 2023 © Lindsey Parnaby / AFP

Londres (AFP) – Au prix d'une très grosse performance tactique et collective, Arsenal est allé gagner dimanche chez le troisième Newcastle (2-0) et s'accroche dans la course au titre, alors que Manchester United a perdu à West Ham (1-0), pour la 35e journée de Premier League.