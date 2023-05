Top 14: Toulouse écarte Bordeaux-Bègles et valide sa place en demi-finale

Toulouse (AFP) – Vainqueur à domicile de l’Union Bordeaux-Bègles (31-17), dimanche en clôture de la 24e journée, le Stade Toulousain a officiellement validé sa qualification directe pour les demi-finales du Top 14 après cette seizième victoire de la saison en championnat.

Publicité Lire la suite

Une semaine après leur défaite en demi-finale de la Champions Cup sur le terrain du Leinster (22-41), les Toulousains se sont remis là tête à l’endroit en enchaînant un dix-huitième match consécutif sans défaite à domicile.

Les coéquipiers de Julien Marchand, qui avaient perdu leur place sur le trône aux dépens de La Rochelle, vainqueur la veille à Toulon (23-8) en profitent pour reprendre les commandes du championnat.

Ils vont désormais pouvoir faire tourner leur effectif lors des deux dernières journées de la saison régulière pour arriver le plus frais possible à Saint-Sébastien, le théâtre des demi-finales, les 9 et 10 juin prochain.

La situation est nettement moins réjouissante pour l’Union Bordeaux-Bègles, battue pour la quatrième fois lors de ses cinq derniers déplacements mais qui conserve certes sa sixième place, avec un point d’avance sur Toulon, où les Girondins se rendront lors de la dernière journée, le 28 mai prochain.

Dans un Stadium à guichets fermés, le Stade Toulousain avait décidé de relancer les battus du Leinster en alignant son équipe-type face à une formation qui avait de son côté annoncé "vouloir rapporter des points".

L'indispensable Dupont

Les tauliers Rouge et Noir ont d’ailleurs répondu présent avec dans le rôle du guide l'indispensable Antoine Dupont.

le troisième ligne aile de Toulouse Jack Willis marque un essai contre Bordeaux-Bègles, le 7 mai 2023 à Toulouse © Charly TRIBALLEAU / AFP

Dynamiteur sur le deuxième essai inscrit par Alexandre Roumat (31) puis passeur décisif sur le troisième concrétisé par Jack Willis (40), le demi de mêlée international a permis aux siens de mener à la pause (21-17) face à une équipe bordelaise qui a longtemps posé de vrais soucis aux Toulousains durant un premier acte aussi intense que spectaculaire.

La deuxième période fut nettement moins flamboyante jusqu’à ce que l’inévitable Dupont ne réveille tout le monde sur une chevauchée fantastique d’une trentaine de mètres achevée sous les poteaux (28-17, 60).

Absent depuis deux mois en raison d’une blessure à la cheville, le demi d’ouverture international bordelais Matthieu Jalibert venait tout juste de renouer avec la compétition quelques secondes plus tôt. Visiblement touché à un doigt, il a été remplacé douze minutes plus tard.

Réduits à quatorze après le carton jaune de Louis Bielle-Biarrey (64), les Girondins ont alors définitivements rendus les armes.

© 2023 AFP