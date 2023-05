Georges Kiejman, une brillante figure du barreau

Georges Kiejman lors des obsèques de Roger Hanin à Paris le 12 février 2015 © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP/Archives

Paris (AFP) – Homme de gauche et de culture proche de Pierre Mendès France et François Mitterrand, Georges Kiejman, mort mardi à l'âge de 90 ans, a été pendant plus d'un demi-siècle une brillante figure du barreau associée à de retentissantes affaires.