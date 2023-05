Le gouvernement veut que les prix du carburant "baissent plus vite"

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire doit rediscuter des prix du carburant avec les distributeurs, lors d'une réunion sur la lutte contre l'inflation jeudi © GUILLAUME SOUVANT / AFP/Archives

Paris (AFP) – La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a réitéré mardi ses appels aux distributeurs pour que les prix du carburant "baissent plus vite", et reflètent "au plus proche" le recul des cours internationaux du pétrole.