NBA: les Lakers et le Heat entrevoient les finales de conférences

Le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry (G) tente de passer l'ailier des Los Angeles Lakers Lonnie Walker lors du match 4 des demi-finales des plays-offs de la conférence Ouest de NBA le 8 mai 2023 à Los Angeles © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Les Lakers, sauvés par l'inattendu Lonnie Walker, intenable au dernier quart-temps, ont battu à l'arraché les Warriors (104-101) et ne sont plus qu'à une victoire de la finale de conférence Ouest, tout comme le Heat à l'Est, solide vainqueur des Knicks (109-101) lundi.