Nouvelle recommandation pour des mammographies dès 40 ans aux Etats-Unis

Une patiente durant une mammographie à Marseille, en France, en octobre 2017 © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

1 mn

Washington (AFP) – Un organisme américain émettant des recommandations de santé publique a déclaré mardi que les femmes devaient commencer les mammographies dès l'âge de 40 ans, et non plus 50 ans comme précédemment, un changement qui pourrait sauver des milliers de vie selon ces experts.