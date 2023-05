Twitter veut proposer des appels audio et vidéo depuis la plateforme

Le logo de Twitter sur un smartphone en 2021 © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP/Archives

1 mn

New York (AFP) – Elon Musk, qui ambitionne de faire de Twitter une application "à tout faire", a annoncé mardi qu'il serait bientôt possible de passer des appels audio et vidéo depuis la plateforme.