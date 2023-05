Première pour les Flammes, les César du rap

Paris (AFP) – Aya Nakamura, Dinos, Ronisia ou encore Tiakola: la première cérémonie des Flammes, jeudi soir au théâtre du Châtelet à Paris, va célébrer les champions du rap et ses nombreux courants, trop souvent oubliés par les Victoires de la musique.

"C'est un grand pas, je vois ça comme les César du rap français", salue pour l'AFP Fifou, photographe incontournable pour les pochettes d'album rap/r'n'b/nouvelle pop en France.

"La reconnaissance générée par les Flammes pourrait changer énormément de choses dans le rap en France", insiste le rappeur Dinos auprès de l'AFP.

Le grand public attend le verdict pour les catégories reines. Comme l'album rap de l'année -- Dinos ("Hiver à Paris"), Gazo ("KMT"), SDM ("Liens du 100") --, l'artiste féminine -- Aya Nakamura, Lala &ce (prononcer Ace comme au tennis), Ronisia -- ou l'artiste masculin -- Dinos, Gazo, Tiakola.

Quel que soit le résultat final, Tiakola et Ronisia, 23 ans chacun, ont déjà gagné, cités aux côtés des poids lourds.

Rappeur de la région parisienne, Tiakola totalise huit nominations dans le sillage de son premier album, "Mélo", 9e meilleure vente en France en 2022. Sensation r'n'b, née au Cap-Vert et arrivée bébé en région parisienne, Ronisia compte trois nominations.

Les lauréats seront sacrés après décision d'un jury et du public, qui pouvait se prononcer pour 13 catégories sur 21. Près de 135.000 personnes ont voté sur les réseaux sociaux des Flammes.

"Comme le rock"

"C'est ce qui manquait: rap, r'n'b et nouvelle pop dominent les charts, les programmations des festivals, inspirent la pop culture comme le rock l'a fait auparavant, mais ne sont pas récompensés à leur juste valeur", expose à l'AFP Tom Brunet, co-fondateur de YARD.

Ce média/agence de communication et d'évènementiel est à l'initiative des Flammes avec Booska-P, média estampillé "cultures populaires". Sans oublier Smile, une agence de conseil, ni le soutien de Spotify, première plateforme musicale dans le monde.

Le ticket rap/r'n'b/nouvelle pop domine le Top 10 des meilleures ventes d'albums en France, puisqu'en 2022 Clara Luciani (10e) était la seule artiste issue de la variété.

Et pour la première fois, le rap/r'n'b'/nouvelle pop produit en France devance l'électro en tête des ventes françaises à l'international (38% contre 27%), selon les chiffres de 2022 présentés cette semaine par le Centre national de la musique (CNM).

Aya Nakamura, Gazo ou encore Ninho font partie des locomotives des musiques produites en France en essor à l'export (+38% d'albums et singles ont dépassé en 2022 le seuil des 50.000 ventes hors de l'Hexagone par rapport à 2021).

De quoi valider la création des Flammes, évènement qui sera diffusé à partir de 20h30 sur la chaîne YouTube de Booska-P, en simultané sur la plateforme 6play, sur Twitch (sur l'adresse du streameur Maxime Biaggi) et en différé à partir de 23h00 sur W9.

"Dans la durée"

L'humoriste et actrice Fadily Camara sera la maîtresse d'une cérémonie qui veut casser les codes de la traditionnelle remise de prix, avec des invités du show-biz, du sport ou de la mode pour délivrer les trophées.

"En amont, avant même de connaître les nominés, on avait décidé des shows qu'on aurait sur scène, d'une performance d'ouverture, d'inédits, de morceaux auxquels on ne s'attend pas forcément, avec un rythme et une énergie à l'image de cette culture qu'on veut célébrer", décrit à l'AFP Hamad (sans autre patronyme utilisé), co-fondateur de Booska-P.

Les Flammes veulent rattraper le temps perdu par les Victoires, qui n'ont jamais su comment s'y prendre avec le rap, pourtant présent en France depuis 40 ans. Comme en 1999, quand le groupe Manau, se réclamant d'une variété celtique, reçoit, gêné, le trophée rap -- qui n'existe même plus -- face au monument NTM. Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus entendue dans le monde, n'y a gagné qu'un trophée mineur de l'artiste féminine la plus streamée...

"On peut co-exister avec les Victoires, car on est là pour s'inscrire dans la durée", conclut Hamad.

