Tour d'Italie: Evenepoel "content de ses sensations" au lendemain de sa double chute

Le Belge Remco Evenepoel a "passé une bonne nuit" après sa double chute mercredi dans le Tour d'Italie et s'est dit "content de ses sensations", même s'il ressent encore des douleurs, jeudi, au départ de la sixième étape à Naples.

"J'ai passé une bonne nuit. Jusque-là, ça va, je suis content de mes sensations", a souligné le champion du monde, grand favori du Giro, qui est tombé à deux reprises la veille, d'abord pris dans la chute d'un de ses coéquipiers à cause d'un chien et une deuxième fois dans le final, à moins de trois kilomètres de l'arrivée.

Selon Toon Cruyt, le médecin de son équipe Soudal-Quick Step, le Flamand de 23 ans "présente un hématome musculaire et est touché au sacrum".

"Tomber n'est jamais drôle, surtout aussi tôt dans le Giro, a ajouté Evenepoel. Je ressens des douleurs au dos, j'ai de grosses contusions. Mais c'est la vie, c'est la course. Il faut faire avec et essayer de gérer la douleur le mieux possible et de se détendre parce que je pense avoir besoin de beaucoup d'énergie pour panser mes plaies."

La sixième étape jeudi, une boucle de 162 kilomètres autour de Naples, ne présente pas de difficulté majeure mais celle de vendredi s'annonce plus rude avec notamment une ascension finale au-delà des 2.000 mètres d'altitude.

"J'espère ne pas vivre une mauvaise journée demain, on verra, c'est une bonne chose que l'étape aujourd'hui soit difficile, ça me permettra de faire tourner les jambes", a déclaré Evenepoel.

Quant aux circonstances de sa chute dans le final la veille, le Belge n'a pas voulu polémiquer ni accuser personne: "ce sont des choses qui arrivent, c'est un incident de course", a-t-il dit.

