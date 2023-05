Iran : les Français Bernard Phelan et Benjamin Brière libérés

01:37 Le Franco-Irlandais Bernard Phelan et le Français Benjamin Brière ont été libérés par les autorités iraniennes le 12 mai 2023. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Remis en liberté pour des raisons humanitaires, les Français Bernard Phelan et Benjamin Brière avaient été arrêtés en 2020 et 2022 sous les accusations d’espionnage et d’atteinte à la sécurité nationale. Le président Emmanuel Macron a salué cette libération.