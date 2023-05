Wall Street ouvre en petite hausse, continue de digérer les derniers indicateurs

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en petite hausse vendredi, au terme d'une semaine qui a vu les indices évoluer dans des marges très resserrées et en attendant de digérer le flot d'indicateurs qui laisse présager la fin du resserrement monétaire mais aussi une possible récession.