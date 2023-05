Wall Street termine en baisse, la chute du moral des consommateurs pèse

La façade du New York Stock Exchange © ANGELA WEISS / AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, contrariée par un mauvais indicateur mesurant le moral des consommateurs américains et les déclarations offensives d'une membre de la Réserve fédérale (Fed).