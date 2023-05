Mondiaux de judo: pourtant héroïques, les Bleus butent encore sur le Japon

Doha (AFP) – L'équipe de France de judo a remporté la médaille d'argent de l'épreuve mixte, dimanche aux Championnats du monde de Doha, butant encore sur le Japon au terme d'une incroyable finale qui a proposé un scénario de folie, avec come-backs, rebondissements et ascenseurs émotionnels.

C'est la sixième fois que l'épreuve mixte par équipes figurait au programme des Mondiaux, et la sixième fois que le Japon décroche le titre. Les Bleus remportent eux leur cinquième médaille d'argent dans cette épreuve.

Sans leurs deux médaillés d'or de la semaine, Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner laissés au repos, les Français ont fait jeu égal avec les Japonais mais se sont inclinés 4-3 au terme d'un "golden match".

"Le scénario à la fin est catastrophique pour nous mais pour le public, c'est idéal", a reconnu Christophe Massina, le patron de la délégation féminine. "Notre sport nous permet de vivre des émotions de dingue, c'est incroyable !"

Premier à se présenter sur le tatami, Joan-Benjamin Gaba a d'abord choqué le public de la capitale qatarie en envoyant au tapis Soichi Hashimoto, médaillé de bronze des -73 kg cette semaine, en 21 secondes. Romane Dicko, filmée en gros plan dans les tribunes avec la main sur la bouche et les yeux écarquillés, résumait parfaitement le sentiment de l'Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena.

"Hashimoto, je l'avais déjà pris deux fois et j'avai perdu deux fois. Là je me suis dit +Cette fois je ne perdrai pas+", a expliqué Gaba.

- "Big erreur!"

Lors du deuxième combat, Margaux Pinot s'est ensuite montrée impressionnante en battant la nouvelle championne du monde des -70 kg Saki Niizoe au Golden Score, mais le Japon est revenu à 2-1 après la victoire de Goki Tajima sur Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90 kg) en prolongation malgré un match engagé du Français.

Coralie Haymé, préférée à Dicko en +78 kg, s'est alors imposée aux pénalités au terme de 6 min 20 sec d'un combat âpre tête contre tête contre Maya Segawa. La France menait alors 3-1, à un point du titre.

La nouvelle sensation japonaise Tatsuru Saito (+100 kg) devait donc s'imposer pour maintenir son équipe en vie et le Nippon a réussi à faire craquer Joseph Terhec aux pénalités, permettant au Japon de revenir à 3-2.

Place à Sarah-Léonie Cysique, qui pouvait encore offrir la victoire aux Bleus. Après un démarrage en trombe contre Haruka Fukanubo validé par un waza-ari en moins de trente secondes, la vice-championne olympique des -57 kg s'est fait piéger et immobiliser en fin de combat par la vice-championne du monde.

"Je mène waza et là je fais une big erreur", a analysé la Française. "Je me suis laissée emporter et dans l'engouement j'ai voulu engager au sol, sauf qu'au sol, elle est meilleure que moi. Je me suis fait avoir tout simplement."

"De bon augure"

En cas d'égalité après six combats, le match décisif est alors fixé par un tirage au sort et c'est Margaux Pinot, qui avait déjà vécu ce rôle aux Jeux olympiques, qui a dû remonter sur le tapis. La championne d'Europe 2020 a de nouveau livré un rude combat pendant 4 min 30 sec mais a fini par plier aux pénalités quelques instants après avoir cru marquer un ippon, annulé par l'arbitre.

"J'ai vécu un ascenceur émotionnel. Je me suis dit que j'avais apporté le point et qu'on avait gagné et au final l'arbitre revient sur sa décision et c'est reparti pour un tour", a raconté Pinot.

Les Bleus n'ont donc toujours pas battu les Japonais dans un championnat du monde, même s'ils les avaient dominés chez eux à Tokyo lors des Jeux olympiques il y a deux ans.

"C'est rageant pour l'équipe de France surtout que ça fait plusieurs fois qu'on fait deuxièmes face aux Japonais. J'espère que c'est de bon augure pour la suite. On va pouvoir avancer et voir où ça peut nous mener: vers la médaille d'or, je l'espère."

Les Français quittent donc les Mondiaux avec huit médailles (2 en or, 4 en argent et 2 en bronze).

