Tour d'Italie: le chrono et le rose pour Evenepoel

Remco Evenepoel le 14 mai 2023 lors de la 9e étape du Giro d'Italia, un contre-la-montre de 35 km entre Savignano sul Rubicone et Cesena. Le Belge s'est imposé avec une seconde d'avance sur Geraint Thomas et repris le maillot rose de leader du classement général

Cesena (Italie) (AFP) – Le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté pour une seconde seulement la 9e étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre individuel de 35 km, et retrouvé le maillot rose de leader dimanche à Cesena.

C'est la deuxième victoire dans ce Giro pour le champion du monde qui avait survolé le chrono inaugural il y a une semaine.

Dimanche, sous la pluie et dans le froid, il a été nettement moins souverain, devançant les Britanniques d'Ineos, Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart, de respectivement une et deux secondes seulement.

Geraint Thomas le 14 mai 2023 lors de la 9e étape du Giro d'Italia, un contre-la-montre de 35 km entre Savignano sul Rubicone et Cesena. Le Gallois a pris la deuxième place, à une seconde seulement de Remco Evenepoel © Luca Bettini / AFP/Archives

Le Belge de 23 ans, qui avait cédé son maillot rose au Norvégien Tobias Leknessund mardi, reprend la tête du classement général.

Il compte désormais 47 secondes d'avance au général sur son grand rival, le Slovène Primoz Roglic, qui a fortement limité la casse dans ce nouveau chrono, ne cédant que 17 secondes au Belge. Le Giro marquera une pause lundi, première journée de repos de la course.

