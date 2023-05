Maurice Lévy lance YourArt, une sorte de YouTube de l'art

Le patron de Publicis Groupe Maurice Levy, lors de la conférence de presse de lancement la plateforme numérique YourArt, au Palais de Tokyo à Paris, le 15 mai 2023 © Bertrand GUAY / AFP

Paris (AFP) – Maurice Lévy, l'emblématique patron de Publicis, lance lundi YourArt, une plateforme numérique dédiée à l'art aux ambitions mondiales, pour exposer et vendre les oeuvres d'artistes amateurs et professionnels, a-t-il expliqué à France Inter et à l'AFP.