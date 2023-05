Les syndicats en force à Matignon, les retraites dans tous les esprits

Les leaders des principaux syndicats français à Matignon à Paris, le 5 avril 2023 © Bertrand GUAY / AFP

Paris (AFP) – "Tout va coûter plus cher". Les syndicats reviennent mardi et mercredi à Matignon pour la première fois depuis la promulgation de la très contestée réforme des retraites, qui occupe encore tous les esprits et pourrait les placer "en position de force" dans les négociations.