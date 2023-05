Mondiaux de hockey: les Bleus perdent le match à ne pas perdre contre la Hongrie

Tampere (Finlande) (AFP) – Les hockeyeurs sur glace français se sont inclinés face à la Hongrie en prolongation (3-2) au Championnat du monde, dans un match à fort enjeu pour le maintien dans l'élite.

Un succès face aux promus hongrois les auraient, dès cette troisième journée, virtuellement sauvés de la descente, promise au dernier de leur groupe A. Ils ont dû se contenter d'un point obtenu avec la défaite en prolongation. "On verra s'il est important pour la suite du tournoi", retient le sélectionneur Philippe Bozon.

Ses hommes ont pourtant mené deux fois grâce à des buts de Charles Bertrand puis Louis Boudon. Mais les Magyars ont d'abord égalisé une première fois avec un boulet de canon de Bence Stipsicz dont le tir, masqué, s'est logé juste au-dessus de la jambière de Sebastian Ylönen. Puis Vilmos Gallo a profité d'un espace et d'un dégagement défensif manqué de Hugo Gallet pour ramener les siens à égalité (2-2).

"On laisse un homme dans le dos et on perd un duel, commente le sélectionneur. Il y avait mieux à faire, on aurait dû être attentifs."

En prolongation, après un premier duel gagné, Sebastian Ylönen s'est incliné en deux temps sur une contre-attaque hongroise conclue par Istvan Bartalis.

Avec quatre points au compteur, grâce à leur succès contre l'Autriche (2-1) puis la défaite contre le Danemark (4-3) -- à chaque fois en prolongation --, les Bleus devancent certes leurs concurrents pour le moment. Mais les trois meilleures équipes du groupe les attendent désormais, d'abord les champions olympiques et du monde finlandais mercredi (19H20), puis la Suède et ensuite les Etats-Unis.

"Il y a de grosses équipes qui se laissent aller, observe Philippe Bozon. Il faut se présenter et voir s’il n’y a pas une opportunité. Je pense aux USA qui ont un jeu similaire au notre."

L'ultime journée face à l'Allemagne pourrait sinon être décisive.

