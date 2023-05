Un petit-neveu de Brigitte Macron agressé, elle dénonce "la lâcheté" des auteurs

Amiens (AFP) – Brigitte Macron s'est indignée mardi de "la lâcheté" des auteurs de l'agression la veille de son petit-neveu en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, des voix à gauche comme à droite s'inquiétant de la violence du débat politique.

Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans, patron de la célèbre chocolaterie du même nom "a eu le courage d’affronter la lâcheté, la bêtise et la violence d’un groupe que je laisse à la justice le soin de qualifier", a déclaré l'épouse du président de la République, dans une déclaration transmise à l'AFP, se disant "en solidarité totale" avec sa famille.

Lundi soir, dans le centre-ville d'Amiens (Somme), peu après une interview d'Emmanuel Macron au 20H00 de TF1, le petit-neveu de la première dame qui rentrait à son domicile, situé au dessus de la chocolaterie, a été pris à partie par plusieurs personnes qui participaient à une "casserolade" contre la loi sur les retraites, a raconté à l'AFP le père de la victime, Jean-Alexandre Trogneux.

Alors qu'ils "commençaient à tambouriner sur les portes et sur les vitres" du magasin, "ils ont reconnu mon fils" et "les coups ont commencé à pleuvoir", a-t-il décrit, très éprouvé, dans la chocolaterie familiale.

Jean-Baptiste "a une ou deux côtes cassées, au scanner cérébral il y a un hématome dont on espère que ça restera bénin, il a trois doigts foulés", a-t-il détaillé en début de soirée, précisant que son fils était rentré chez lui.

Huit personnes ont été interpellées, toujours en garde à vue mardi, selon une source policière.

Le parquet d'Amiens n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP pour confirmer les circonstances exactes de l'agression.

L'adjoint à la sécurité de la ville, Hubert de Jeanlis, a dénoncé auprès de l'AFP l'action "d'une poignée d'agités du bocal", qui participent régulièrement à de petites manifestations non déclarées, dans le sillage de la mobilisation sur les retraites.

Il a précisé que la chocolaterie faisait l'objet d'une surveillance policière à chaque manifestation, et d'une vidéosurveillance désormais "transférée à la police nationale".

Le préfet de la Somme a lui condamné des "actes inacceptables" et "remercié les forces de police pour leur réactivité dans les interpellations", a indiqué la préfecture à l'AFP.

Jean-Alexandre Trogneux a déploré qu'en dépit de l'absence "de tout lien financier" entre la chocolaterie Trogneux et le couple présidentiel, les établissements de la marque, fondée par l'arrière-grand-père de Brigitte Macron, aient été régulièrement visés depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'Etat, notamment pendant la crise des gilets jaunes.

L'agression a suscité une pluie de réactions politiques.

Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, le 29 avril 2023 © Alain JOCARD / AFP/Archives

"De pire en pire ! Et maintenant la famille du président de la République", a commenté le député Renaissance, Karl Olive.

"Non à la violence et à la terreur", a tweeté le patron des Républicains, Eric Ciotti, demandant une sanction "implacable" contre les auteurs.

"En démocratie on se déplace aux urnes et on choisit ses représentants", a abondé l'eurodéputée (LR) et ancienne ministre Nadine Morano.

La gauche a aussi condamné l'agression. "Ces faits sont graves et inadmissibles. On ne défend pas la démocratie en s’attaquant à un chocolatier", a souligné l'insoumis François Ruffin, député de la Somme.

"Frapper +le petit-neveu+ d'un responsable politique, pour atteindre ce dernier, est un acte lâche", a relevé l'élu LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière.

Cette agression intervient alors que le débat sur les violences contre les élus et leur famille est relancé depuis la démission, la semaine dernière, du maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), Yannick Morez, dont le domicile a été la cible d'un incendie volontaire.

L’édile subissait depuis des semaines la pression de groupuscules d’extrême droite opposés au déplacement d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile près d'une école de la commune.

Depuis la promulgation mi-avril de la réforme des retraites, adoptée au forceps, les concerts de casseroles, même s'ils ne réunissent parfois que quelques dizaines de personnes, sont organisés quasiment à chaque déplacement d'Emmanuel Macron, de la cheffe du gouvernement ou d'un ministre, mais aussi pendant les allocutions télévisées du chef de l'Etat qui n'y voit pas "un formidable signe démocratique".

Mardi, en fin de matinée, 150 jeunes ont par ailleurs manifesté devant le siège parisien du parti Renaissance et lancé des ballons remplis de peinture notamment contre la façade de l’immeuble, selon une source policière. Deux personnes ont été interpellées et une enquête est en cours.

