Un possible antidote à l'amanite phalloïde, le champignon le plus mortel au monde

Un scientifique montre une amanite phalloïde dans les jardins botaniques de Melbourne en Australie © William WEST / AFP/Archives

Paris (AFP) – Des scientifiques ont identifié, en le testant sur des souris, un possible antidote à l'intoxication à l'amanite phalloïde, le champignon vénéneux le plus mortel et contre lequel il n'existe aucun remède, selon une étude publiée mardi.